به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از بعد از ظهر امروز تا اواخر روز یکشنبه گذر امواج ضعیفی از فراز استان، موجب افزایش ابر و وزش باد متوسط گاهی نسبتاً شدید طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در اغلب نقاط استان بویژه درنیمه غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی استان خواهد شد.

وی افزود : همچنین در این ایام احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعدوبرق در ارتفاعات استان نیز دور از انتظار نیست. تا روز یکشنبه روند کاهش دما مورد انتظار است. شمال خلیج فارس تا روز یکشنبه (بویژه بعد از ظهرها) مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته امیدیه و آغاجاری با دمای ۴۴.۵ و ایذه با دمای ۱۸.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۱.۷ و کمینه دمای ۲۵.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.