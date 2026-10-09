به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد پژو ۴۰۵ با پراید در محور پیرانشهر_ نقده، پایین‌تر از پست دوآب اعلام شد که بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر به محل حادثه اعزام شدند.

حمید محبوبی افزود: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.