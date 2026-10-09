رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، به‌مناسبت هفته انتظامی، در پیامی به فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: تأمین امنیت و آرامش مردم عزیز در جای جای میهن اسلامی، رسالتی خطیر، دشوار و ارزشمند است که قطعاً با همت و تلاش شبانه‌روزی و مجاهدت‌های فرمانده‌ای خستگی‌ناپذیر و نیرو‌های شجاع، جان بر کف و مخلص فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحقق یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، به‌مناسبت هفته انتظامی، در پیامی به فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: تأمین امنیت و آرامش مردم عزیز در جای جای میهن اسلامی، رسالتی خطیر، دشوار و ارزشمند است که قطعاً با همت و تلاش شبانه‌روزی و مجاهدت‌های فرمانده‌ای خستگی‌ناپذیر و نیرو‌های شجاع، جان بر کف و مخلص فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحقق یافته است.

متن پیام سردار کارگر به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام.

با احترام، تأمین امنیت و آرامش مردم عزیز در جای جای میهن اسلامی، رسالتی خطیر، دشوار و ارزشمند است که قطعا باهمت و تلاش شبانه‌روزی و مجاهدت‌های فرمانده‌ای خستگی ناپذیر و نیرو‌های شجاع، جان بر کف و مخلص فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحقق یافته است.

بسی مایه مباهات و خشنودی است که رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، در پیام سراسر مهر، عزت، عظمت و حکمت آمیزشان، زحمات و مجاهدت‌های جنابعالی و همسنگران تان در مجموعه فراجا را در مسیر صیانت از امنیت و خدمت به مردم، شایسته قدردانی دانستند.

اینجانب به تاسی از فرمانده معظم کل قوا (حفظه الله)، مراتب سپاس و قدردانی مجدد و صمیمانه خود را از ایثارگری، مجاهدت فی سبیل الله و خدمات ارزنده شما فرمانده شجاع، خستگی‌ناپذیر و باهوش و آحاد خدمتگزاران عرصه نظم و امنیت در فراجا ابراز می‌دارم.

سلامتی و توفیق روزافزون تان را در ادامه مسیر خدمت به مردم و پاسداری از امنیت و آرامش ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر