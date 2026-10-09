مردم ایلام و دیگر شهرستان‌های استان برای دویست و بیست و دومین شب پیاپی، با حضور در میدان‌های ۲۲ بهمن، بار دیگر ایستادگی و وحدت خود را در برابر فشار‌های دشمن آمریکایی-صهیونیستی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم ایلام و دیگر شهرستان‌های استان در دویست و بیست و دومین شب از حضور مستمر خود در میدان‌های ۲۲ بهمن، بار دیگر نشان دادند که تحریم و فشار اقتصادی نمی‌تواند اراده آنان را متزلزل کند.

حفظ وحدت و همبستگی ملی از دیگر مؤلفه‌هایی است که ایران را به‌عنوان یک قدرت برتر در منطقه و جهان شناسانده است و این حضور شبانه در مرکز و شهرستان‌های استان، جلوه‌ای از همان وحدت و همبستگی است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب و دفاع از کشور تأکید کردند و یاد شهدا را گرامی داشتند.

حضور مردمی در میدان آیینی ۲۲ بهمن ایلام و شهرستان‌های استان همچنان ادامه دارد و هر شب با شکوه بیشتری برگزار می‌شود.