



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در راستای توسعه و به‌روزرسانی ظرفیت‌های آموزشی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های علمی و تخصصی، مجوز راه‌اندازی رشته‌گرایش‌های جدید در مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه صادر شده و این رشته‌ها از سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ به مجموعه رشته‌های آموزشی دانشگاه شیراز افزوده شده‌اند.

براساس این مجوز، در مقطع کارشناسی، رشته مهندسی اپتیک و لیزر به رشته‌های آموزشی دانشگاه شیراز اضافه شده است.

در مقطع کارشناسی‌ارشد نیز چهار رشته‌گرایش شامل آمار اقتصادی، روان‌شناسی مدرسه، تاریخ با گرایش ایران باستان و مهندسی بازرسی فنی راه‌اندازی شده است.

همچنین در مقطع دکتری تخصصی، دو رشته‌گرایش مهندسی هسته‌ای ـ گرایش کاربرد پرتو‌ها و مهندسی سیستم‌های انرژی به مجموعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز افزوده شده‌اند.

راه‌اندازی این رشته‌گرایش‌ها، زمینه را برای آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و برخوردار از دانش و مهارت‌های تخصصی در مقاطع مختلف فراهم می‌کند و می‌تواند به تأمین نیاز‌های علمی و تخصصی کشور در حوزه‌های مرتبط کمک کند.