فرماندار مسجدسلیمان گفت: اصلاح شبکه آب این شهرستان با اعتباری افزون بر یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و پیشرفت ۸۴ درصد در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جاوید شیخ اظهار کرد: طرح‌های اصلاح شبکه آب و اجرای شبکه فاضلاب شهری در مناطق مختلف مسجدسلیمان با هدف ارتقای زیرساخت‌های خدماتی، رفع نقاط بحرانی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان در حال اجرا است.

وی با اشاره به بخش باقی‌مانده این طرح ادامه داد: اصلاح و تکمیل شبکه در هسته مرکزی شهر، خیابان آزادی و ۱۷ شهریور، نمره چهل، پشت برج، نفتون بالا و سی‌برنج باقی مانده که عملیات اجرایی بخش باقی‌مانده از منطقه سی‌برنج آغاز شده است.

فرماندار مسجدسلیمان تصریح کرد: تاکنون هفت کیلومتر از شبکه در منطقه سی‌برنج اجرا شده و عملیات نصب انشعابات در این محدوده در حال انجام است.

شیخ درخصوص بخش سوم طرح جامع فاضلاب شهر مسجدسلیمان نیز بیان کرد: اجرای ۳۰ کیلومتر خط اصلی و ۵۰ کیلومتر شبکه انشعابات در مناطق حدفاصل باشگاه مرکزی تا میدان نفتون، منطقه نفتون، بازار چشمه‌علی و مال‌جونکی پیش‌بینی شده که تاکنون ۱۸ کیلومتر خط اصلی فاضلاب و ۹ کیلومتر شبکه انشعابات اجرا شده است و پیشرفت فیزیکی بخش خطوط اصلی بیش از ۵۰ درصد و با احتساب انشعابات، حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود.

وی اعتبار اجرای این طرح را ۲ هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: شبکه فاضلاب شهرک علیمردان‌خان، شهرک خودرویی، شهرک نوآوران و شهرک پرواز نیز در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار مسجدسلیمان گفت: عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهرک علیمردان‌خان تاکنون به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و ۲ هزار و ۵۰۰ متر از شبکه اصلی و فرعی این شهرک اجرا شده است.

وی افزود: براساس اولویت‌بندی صورت‌گرفته، عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهرک خودرویی، شهرک پرواز و شهرک نوآوران طی هفته‌های آینده آغاز خواهد شد.

شیخ بیان کرد: از مجموع ۶۴۸ کیلومتر شبکه پیش‌بینی‌شده در طرح جامع فاضلاب شهری مسجدسلیمان، تاکنون ۶۳ کیلومتر شامل خطوط اصلی، شبکه جمع‌آوری و انشعابات فرعی اجرا شده که معادل حدود ۱۱ درصد پیشرفت فیزیکی کل طرح است.

فرماندار مسجدسلیمان گفت: ۵۰ نقطه بحرانی شبکه فاضلاب در سطح شهرستان شناسایی و موضوع برای تعیین تکلیف و تأمین اعتبار از سوی فرمانداری پیگیری شد.

وی افزود: تاکنون عملیات اصلاح نقاط بحرانی در خیابان شهید هنری نمره یک، پشت مدرسه اتحاد کلگه، بازار چشمه‌علی جنب زبانکده ارتش، نفتک روبه‌روی گاراژ شرکت وحدت و مسجد شهرک ولیعصر انجام شده است.