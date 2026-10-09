رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: نگاه سازمان اورژانس کشور، توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در جریان سفر به شهرستان خاتم و بازدید از پایگاه بین‌جاده‌ای اورژانس ۱۱۵ روستای خوانسار و پایگاه اورژانس ۱۱۵ این شهرستان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی در مناطق محروم تأکید کرد.

میعادفر با اشاره به برنامه‌های سازمان اورژانس کشور برای توسعه خدمات و تأمین تجهیزات مورد نیاز گفت: تلاش سازمان بر این است که با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با استانداری‌ها، خرید‌های متمرکز و همچنین تأمین برخی تجهیزات از خارج از کشور، نیاز‌های اورژانس به‌ویژه در مناطق محروم برطرف شود.

وی افزود: نگاه سازمان اورژانس کشور، توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار است و بازدید از پایگاه‌های اورژانس شهرستان خاتم نیز با هدف بررسی میدانی شرایط و شناسایی نیاز‌های این مناطق انجام شده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین با اشاره به ظرفیت امداد هوایی استان یزد اظهار داشت: با توجه به شرایط آب‌وهوایی و گرمای هوا در استان، بالگرد اورژانس استان جابه‌جا و با بالگرد مناسب‌تری جایگزین شده است تا امکان ارائه خدمات امداد هوایی و انتقال بیماران در شرایط مورد نیاز فراهم باشد.

میعادفر تصریح کرد: انتقال هوایی بیماران بر اساس شرایط بیمار و درخواست بیمارستان از مرکز استان انجام می‌شود و در مواردی که وضعیت بیمار نیازمند انتقال سریع به مرکز درمانی مجهزتر باشد، این ظرفیت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در دسترسی بیماران به مراکز درمانی تخصصی گفت: از ابتدای سال، مأموریت‌های مختلف امداد هوایی در نقاط گوناگون استان انجام شده و سازمان اورژانس کشور نیز بر استفاده مؤثر از این ظرفیت برای کاهش زمان دسترسی بیماران به مراکز درمانی تأکید دارد.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت هماهنگی میان بیمارستان‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، روند ارائه خدمات اورژانسی و انتقال بیماران، به‌ویژه در شهرستان‌های کمتر برخوردار، بیش از پیش ارتقا یابد.