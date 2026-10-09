مدیر کل غله و خدمات بازرگانی مراغه گفت:با هدف ساماندهی وضعیت نانوایی‌ها ۴۰ تن آرد دولتی و ۲۰ تن آرد آزاد به سهمیه نانوایی‌های مراغه اضافه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حمید هاشمی‌زاده علت افزایش صف‌های نانوایی در مراغه را حضور کارگران فصلی برای برداشت سیب اعلام کرد و گفت:با هدف ساماندهی وضع موجود نانوایی‌ها ۴۰ تن آرد دولتی و ۲۰ تن آرد آزاد به سهمیه نانوایی‌های مراغه اضافه شده است.

هاشمی‌زاده افزود:با سهمیه تخصیص یافته بخش زیادی از مشکلات نانوایی‌های شهرستان برطرف خواهد شد.

وی اضافه کرد: در صورت نیاز در روز‌های آینده سهمیه بیشتر به این امر اختصاص خواهد یافت.

وی گفت:با اجرای تمهیدات لازم و افزایش نظارت بر عرضه و توزیع نان پیش بینی می‌شود از میزان ازدحام و تقاضا‌ها کاسته شده و شاهد بهبود وضعیت نان طی روز‌های آینده باشیم.