به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: در قالب طرح ملی شهدای میناب و بر اساس برنامه مشترک وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش، مقرر شده تعداد قابل توجهی از مدارس کشور به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز شوند.

طاهر کیامهرافزود: اجرای این طرح درآذربایجان‌غربی هم با مشارکت و همراهی آموزش و پرورش، اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و شرکت توزیع نیروی برق استان آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۵۰۰ مدرسه در سطح استان تا پایان سال به نیروگاه خورشیدی مجهز خواهند شد که افتتاح نیروگاه پنج کیلوواتی مدرسه شهید حسن انزلی ارومیه انجام‌شده است.

کیامهر اضافه کرد: در نخستین گام، تجهیزات مورد نیاز خریداری و پیمانکاران اجرای طرح مشخص شده‌اند و طی یک ماه آینده ۹۰ مدرسه در نقاط مختلف استان به نیروگاه خورشیدی مجهز خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه این طرح در تمام شهرستان‌های استان اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه تولید برق نیست، بلکه تلاش داریم مدارس را به بخشی از زنجیره تولید انرژی پاک تبدیل کنیم؛ ظرفیتی که هم در فرهنگ‌سازی حوزه انرژی نقش دارد و هم می‌تواند برای مدارس درآمد پایدار ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی گفت: برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی مدارس پس از اتصال به شبکه، از طریق ساز وکار فروش تضمینی برق به فروش می‌رسد و درآمد حاصل از آن می‌تواند به‌عنوان یک درآمد پایدار دراختیار مدارس قرار گیرد.