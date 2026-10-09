پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ امام‌شهر یزد با هزینه ۱۲ میلیارد تومان و با مشارکت خیر نیک‌اندیش، حمیدرضا رحمانی شمسی، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، رئیس مرکز اورژانس استان یزد گفت: پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ امام‌شهر یزد در زمینی به مساحت ۳۳۲ مترمربع و با زیربنای ۲۷۵ مترمربع احداث شده است.

سهیلی ادامه داد: هزینه ۱۲ میلیارد تومانی ساخت این پایگاه را خیر نیک‌اندیش، حمیدرضا رحمانی شمسی، تأمین کرده است.

وی گفت: آیین افتتاح این پایگاه با حضور استاندار یزد و دکتر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، برگزار شد.