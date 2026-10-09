به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با روز بزرگداشت حافظ، رادیو صبا از علاقه‌مندان شعر و ادب فارسی دعوت می‌کند در آیین افتتاحیه چهارمین دوره «صباخوانی غزل‌های حافظ» شرکت کنند، مراسمی که با حافظ‌خوانی، اجرای برنامه‌های شاد و مسابقه و با حضور اهالی فرهنگ و ادب برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در مراسم باید پیش از حضور، در سامانه hodhod.irib.ir ثبت‌نام کنند. برای نام‌نویسی، پس از ورود به سامانه، بخش «حضور در مراسم افتتاحیه صباخوانی» را انتخاب کنند.

آیین افتتاحیه چهارمین دوره «صباخوانی غزل‌های حافظ» دوشنبه ۲۰ مهر ساعت ۹ در استودیوی شماره ۸ ساختمان شهدای رادیو برگزار می شود.

در این برنامه جمعی از اهالی فرهنگ و ادب، هنرمندان و برنامه‌سازان رادیو صبا گرد هم می‌آیند و بخش‌هایی همچون حافظ‌خوانی، مسابقه و اجرای برنامه‌های شاد برای حاضران تدارک دیده شده است.