امروز در آذربایجان غربی بافعالیت امواج بارشی در برخی نقاط رخداد رگبار‌های موقتی و خفیف باران و از فردا تا اواسط هفته آینده جوی بدون بارش پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شبانه روز گذشته و با فعالیت امواج بارشی، نواحی جنوبی استان متاثر از بارش‌های پاییزی بود که بیشترین میزان بارش از جنوب شرقی‌ترین نقاط استان، تکاب با ۷.۶ و ایستگاه خودکار تخت سلیمان تکاب با ۷.۳ میلی متر، گزارش گردید.

کماکان طی امروز نیز با ادامه عبور امواج تراز میانی جو و فعالیت امواج بارشی شاهد رخداد رگبار‌های موقتی و خفیف باران در برخی نقاط استان خواهیم بود که از فردا تا اواسط هفته آینده جوی بدون بارش مورد انتظار می‌باشد.

همچنین طی امروز و فردا با افزایش گرادیان خطوط فشاری بر سرعت باد بویژه در نواحی جنوبی استان افزوده خواهد شد و وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات بطور خاص در ساعات میانی روز پیش بینی می‌شود.

برررسی الگو‌های دمایی حاکی از عدم تغییرات محسوس دما طی روز‌های آتی در سطح استان می‌باشد. همچنین در طی بیست و چهار ساعت گذشته، دمای اورمیه مابین ۱۱.۲ و ۲۴ متغیر بود در حالیکه ایستگاه خودکار باروق شهرستان میاندوآب با ثبت بیشینه دمای ۲۷.۷ و ایستگاه چالدران با ثبت کمینه دمای ۴.۹ بترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش گردیدند.