به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه امسال هم آمار سوانح رانندگی منجر به فوت در مازندران ۱۰ درصد کاهش یافت گفت: تصادفات منجر به مصدومیت هم ۱۲ درصد و تصادفات خسارتی نیز ۴ درصد کاهش داشتیم.

سرهنگ عبادی با اشاره به رتبه برتر مازندران در هر سه شاخص ایمنی رانندگی در کشور افزود: در سوانح رانندگی جاده‌های ارتباطی مازندران، امسال ۲۴۰۰ نفر مصدوم شدند و ۱۴۱ نفر فوت کردند.

وی تاکید کرد: طرح‌های کنترل و نظارت با هدف کاهش سوانح رانندگی در جاده‌های ارتباطی استان با همکاری یگان‌های مختلف انتظامی، استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجرا می‌شود.