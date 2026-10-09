پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به یک مصدوم سقوط از دیواره کوه شیراز در محدوده شهر سامان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، طاهری گفت: خبری مبنی بر سقوط یک شهروند از دیواره کوه شیراز در محدوده شهر سامان دریافت شد.
وی افزود: نجاتگران پس از انجام اقدامات لازم برای تثبیت وضعیت وی، مصدوم را به نقطه امن منتقل کردند.
طاهری ادامه داد: در ادامه عملیات، مصدوم توسط تیم امداد و نجات شهرستان سامان برای دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان آیتالله کاشانی شهرکرد منتقل شد.