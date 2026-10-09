معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی از پرداخت ۴۵ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان تسهیلات برای اجرای طرح‌های اشتغالزایی در مناطق روستایی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با اشاره به روز ملی روستا و عشایر، اشتغال را یکی از مهم‌ترین مسیر‌های توانمندسازی خانواده‌های نیازمند عنوان کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۱۷ طرح اشتغال در مناطق روستایی و عشایری استان اجرا شده است.

نخعی با اشاره به پرداخت ۴۵ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان تسهیلات برای اجرای این طرح‌ها در استان گفت: این طرح‌های اشتغالزایی در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع‌دستی، فرش و گلیم، حمل‌ونقل و خدمات اجرا شده است.

به گفته وی حمایت این نهاد تنها به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود و متقاضیان در کنار دریافت تسهیلات، از آموزش‌های مهارتی، مشاوره تخصصی، خدمات بازاریابی و نظارت بر اجرای طرح نیز بهره‌مند می‌شوند.

نخعی افزود: این حمایت‌ها با هدف ایجاد درآمد پایدار و رساندن خانواده‌های نیازمند به مرحله خودکفایی انجام می‌شود و در انتخاب طرح‌ها نیز ظرفیت‌های اقتصادی و بومی هر منطقه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ۲۵ هزار و ۵۸۴ خانوار روستایی با جمعیت ۵۶ هزار و ۳۸۳ نفر زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هستند، افزود: افراد جویای کار در مناطق روستایی و عشایری می‌توانند برای دریافت تسهیلات اشتغال در سامانه حیات ثبت‌نام کنند.