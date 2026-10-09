به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم که با قرائت زیارت عاشورا وبیان خاطره از شهیدهمراه بود، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بویین میاندشت جایگاه شهید وشهادت را رفیع واثر گذار دررسیدن به سعادت دانست وگفت:هر کس درراه تحقق آرمان‌های ظهور جان خود را نثار کند شهید محسوب می‌شود که یک از درجات رفیع سعادت است.

حجت الاسلام منصور صابری در بخشی دیگری ازسخنان خود با اشاره به کلام حضرت علی (ع) درنهج البلاغه درخصوص همراهی مردم با امام جامعه گفت: امروز مردم مبعوث شده ایران اسلامی با موقعیت شناسی و دقیق حضور موثر در میدان ثابت کردند که با امام جامعه همراهی می‌کنند تا دشمن نتواند به اهداف شوم خود دست یابد.

روستای بتلیجه بویین میاندشت ۲۴ شهید تقدیم نظام وانقلاب کرده که شهید احمد رضا خلجی یکی ازاین شهدااست. وی ۱۵ مهر سال ۶۶ درمنطقه عملیاتی فاو ودر‌ام القصر عراق در سن ۲۰ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.