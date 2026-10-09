به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از بازنگری شیوه‌نامه رتبه‌بندی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان با هدف ارتقای کیفیت تولید، افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیند ارزیابی این واحد‌ها خبر داد.

حسین نگهدار افزود: بازنگری شیوه‌نامه رتبه‌بندی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان با هدف به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی، شفاف‌سازی فرآیند رتبه‌بندی و انطباق معیار‌ها با نیاز‌های روز بخش تولید در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: در بررسی این شیوه‌نامه، مدیران امور دام و طیور، نمایندگان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیرعامل تأمین نیاز کارخانجات خوراک آماده و نماینده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان حضور داشتند و شاخص‌های فنی، کیفی، بهداشتی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

نگهدار تأکید کرد: رتبه‌بندی کارخانجات باید همراه شفافیت و قابلیت اجرایی، عملکرد واقعی واحد‌ها را ارزیابی کرده و به ارتقاء کیفیت خوراک، افزایش بهره‌وری و رقابت سالم میان تولیدکنندگان منجر شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: کیفیت خوراک نقش مستقیمی در سلامت دام و طیور، افزایش تولید، کاهش ضریب تبدیل و مدیریت هزینه‌های تولید دارد و به همین دلیل ارتقای عملکرد کارخانجات خوراک، یکی از ضرورت‌های تقویت زنجیره تولیدات دامی است و بازنگری این شیوه‌نامه در راستای حمایت از تولید داخلی، ارتقای کیفیت نهاده‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت زنجیره تأمین خوراک اجرا می‌شود که می‌تواند در افزایش بهره‌وری، امنیت غذایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی مؤثر باشد.