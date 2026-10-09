کشور‌های آسیایی در واکنش به خطر اختلال در عرضه انرژی در پی تنش‌ها در غرب آسیا، برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت، تسریع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تکمیل شبکه برق منطقه‌ای تلاش‌های خود را افزایش داده‌اند.

آسیا به دنبال افزایش ذخایر نفت و توسعه انرژی‌های پاک

آسیا به دنبال افزایش ذخایر نفت و توسعه انرژی‌های پاک

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ جنوب شرق آسیا از جمله مناطقی است که بیشترین تأثیر را از پیامد‌های انرژی جنگ ایران پذیرفته است؛ پیش از آغاز جنگ، حدود ۸۰ درصد نفت انتقال‌یافته از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به این منطقه می‌رسید.

۹کشور جنوب شرق آسیا به همراه ژاپن و استرالیا در بیانیه‌ای مشترک، بر حمایت از ایجاد سامانه‌های ذخیره‌سازی نفت در کشور‌های منطقه و بررسی امکان ذخیره‌سازی مشترک داوطلبانه تأکید کردند.

ژاپن نیز پس از نشست جامعه آسیایی برای دستیابی به انتشار صفر، از توافق با شرکای آسیایی خود برای تدوین برنامه‌های عملیاتی با هدف افزایش ذخایر نفت خام در منطقه خبر داد، تاکاگی کی، معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، گفت عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز برای همکاری در تقویت ظرفیت ذخیره‌سازی نفت آسیا ابراز آمادگی کرده‌اند.

فیلیپین که تقریباً تمام نفت و سوخت مورد نیاز خود را وارد می‌کند، اعلام کرده است تا پایان سال ۲۰۲۷ ذخایر ملی نفت ایجاد خواهد کرد؛ ذخایری که در ادامه می‌تواند به بخشی از یک سازوکار ذخیره‌سازی منطقه‌ای تبدیل شود.

شارون گارین وزیر انرژی فیلیپین گفت: کشور‌های منطقه درباره میزبانی ذخایر مشترک و شرایط فروش نفت تصمیم خواهند گرفت، به گفته وی در صورت بروز وضعیت اضطراری کشور ذخیره کننده باید درباره اولویت دسترسی به نفت ذخیره شده تصمیم‌گیری کند.

هم‌زمان کشور‌های عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا، آسه‌آن بر افزایش سهم انرژی‌های پاک نیز تأکید کرده‌اند، هدف‌گذاری منطقه، رساندن سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ۳۰ درصد از کل عرضه انرژی اولیه و افزایش سهم این منابع به ۴۵ درصد از ظرفیت نصب‌شده تولید برق است.

کشور‌های منطقه همچنین درباره تسریع اجرای طرح دیرینه اتصال شبکه‌های برق به یکدیگر به توافق اولیه تقویت‌شده‌ای دست یافته‌اند، ایده ایجاد شبکه برق منطقه‌ای آسه‌آن نخستین بار در دسامبر ۱۹۹۷ مطرح شد، اما اجرای آن با تأخیر‌های طولانی روبه‌رو بوده است.

تلاش‌های تازه کشور‌های آسیایی نشان می‌دهد تنش‌ها در غرب آسیا و مخاطرات ناشی از اختلال در مسیر‌های انتقال انرژی، موضوع امنیت انرژی، ذخیره‌سازی نفت و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را بار دیگر به یکی از اولویت‌های همکاری منطقه‌ای تبدیل کرده است.