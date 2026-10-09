بر اساس بررسی‌های هواشناسی، طی امروز و فردا ناپایداری‌هایی در استان مرکزی انتظار می‌رود که می‌تواند منجر به افزایش ابرناکی، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد موقتی در برخی نقاط شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مطابق بررسی‌ها طی امروز (جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵) و فردا همچنان ناپایداری‌هایی در استان خواهیم داشت که می‌تواند منجر به افزایش ابرناکی هوا (به‌ویژه ساعات بعدازظهر و اولیه شب) و در برخی از نقاط رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد موقتی طی این مدت شود.

هرچند در مجموع بارش‌ها در استان قابل‌ملاحظه نیست، اما به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال تشدید بارش‌ها در برخی مناطق وجود دارد.

پس از آن با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها، طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته خواهد شد و شرایط آرام‌تری خواهیم داشت.

از نظر دمایی نیز طی دو روز آینده نوسان قابل‌ملاحظه‌ای نداریم، اما طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه دمای هوا (به‌ویژه دمای کمینه) به‌طور نسبتاً محسوسی افت خواهد کرد.