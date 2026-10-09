غیرت ایرانی در میدان های نبرد از گود ورزش تا میدان جنگ با دشمنانش اگر با دانش و تلاش همراه شود می تواند محدودیت منابع را به سکوی افتخار تبدیل کند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ملت ایران همواره با اتکا به جوانان خود در عرصه های مختلف جهانی از علم و فناوری گرفته تا ورزش قهرمانی، خوش درخشیده است.

این توفیقات، زمانی بیشتر به چشم می آید که توجه شود کشورهایی با صرف هزینه های سرسام آور، در جایگاه های به مراتب پایین تر از این ملت بزرگ قرار گرفته اند.

باید به یاد داشته باشیم که سرچشمه این موفقیت ها، غیرت ایرانی است.