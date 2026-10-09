به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی به مناسبت ۱۷ مهرماه روز جهانی پست، بر نقش شبکه پستی کشور در توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش خدمات هوشمند و بهبود دسترسی مردم و کسب‌وکار‌ها به خدمات تأکید کرد. متن کامل پیام دکتر سیدستار هاشمی به شرح زیر است:

جهان پست در حال تجربهٔ تحولی بنیادین است؛ تحولی که ارزش شبکه‌های پستی دیگر معطوف به گسترهٔ جغرافیایی فعالیت آنها نیست، بلکه در توانایی روزافزون‌شان برای پیوند دادن مردم، کسب‌وکارها، داده‌ها، خدمات و فرصت‌های اقتصادی معنا می‌یابد.

شعار امسال روز جهانی پست، «یک شبکه پستی؛ بی‌نهایت امکان»، بیان روشنی از همین چشم‌انداز و جایگاهی است که پست می‌تواند و باید در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال ایفا کند. در ایران نیز صنعت پست، با اتکا به شبکه گسترده ملی و ظرفیت فعالان دولتی و غیردولتی، نقشی فراتر از جابه‌جایی مرسولات یافته است. توسعهٔ تجارت الکترونیک، گسترش خدمات هوشمند و داده‌محور و شکل‌گیری الگو‌های جدید کسب‌وکار، فرصت‌های تازه‌ای پیش روی این صنعت قرار داده است تا به یکی از زیرساخت‌های مؤثر در اتصال مردم و کسب‌وکار‌ها به بازار‌ها و خدمات تبدیل شود.

در این مسیر، فناوری‌های نوین و به‌ویژه هوش مصنوعی، ظرفیت‌های داده‌ای و هویت مکانی، زیرساخت‌های ارتباطی و خدمات دیجیتال، امکان بازتعریف فرایند‌ها و خلق خدمات تازه را فراهم کرده‌اند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، در کنار تعامل مؤثر شرکت ملی پست، اپراتور‌های پستی، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند زمینه‌ساز شبکه‌ای هوشمندتر، یکپارچه‌تر و پاسخ‌گوتر به نیاز‌های امروز و فردای کشور باشد. اجرای طرح ملی GNAF در دولت چهاردهم با این الزام مورد توجه فوری قرار گرفته است که داده‌های دقیق مکانی از عناصر بنیادین اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده‌محور است و ارائه بسیاری از خدمات عمومی، فعالیت‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، زمانی دقیق‌تر و کارآمدتر می‌شوند که داده‌ها به یک نشانی استاندارد، دقیق و قابل اتکا متصل باشند.

از این منظر، توسعه زیرساخت ملی نشانی مکان‌محور (GNAF) که در دو سال گذشته برغم تمام دشواری‌ها، پیشرفت قابل‌توجهی داشته، صرفاً یک پروژه پستی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت داده‌ای کشور و زمینه‌ساز ارائه هوشمندتر خدمات، توسعه تجارت الکترونیک و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است. شرکت ملی پست در دولت چهاردهم، با توسعه و تکمیل این زیرساخت و حرکت به سوی نسل جدید خدمات نشانی‌محور، گام‌های مؤثری در تثبیت جایگاه «نشانی» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی زیست‌بوم دیجیتال کشور برداشته است.

با این همه، معیار اصلی موفقیت این تحول، اثری است که مردم و کسب‌وکار‌ها در زندگی و فعالیت روزمره خود احساس می‌کنند؛ خدمتی ساده‌تر، سریع‌تر، دقیق‌تر و در دسترس‌تر. آینده صنعت پست زمانی معنا پیدا می‌کند که نوآوری و فناوری به بهبود تجربه مردم، افزایش بهره‌وری، توسعه فرصت‌های اقتصادی و دسترسی عادلانه‌تر به خدمات در سراسر کشور منجر شود. در این مسیر، خدمت‌رسانی مستمر و حفظ پایداری و تاب‌آوری شبکه پستی کشور با وجود جنگ و تهدید و تحریم، در کنار حرکت به سوی اصلاح ساختار‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی‌ها و دستیابی به خودکفایی، نشان داد که شبکه ملی پست ایران از ظرفیت بالایی برای عبور از شرایط دشوار و پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور برخوردار است و پست ایران در دوران بحران نیز ایسناده و استوار، پای کار مردم و کشور بوده و خواهد بود.

پایداری اقتصادی، هم‌زمان با توسعهٔ خدمات نوین و هوشمندسازی، در گذر از شرایط زیان‌ده سال‌های گذشته، مسیری است که باید با جدیت ادامه یابد تا شرکت ملی پست بتواند با اتکا به ظرفیت‌های درونی خود، نقشی مؤثرتر در اقتصاد دیجیتال و خدمت‌رسانی عمومی کشور ایفا کند. روز جهانی پست را به خانواده بزرگ و پرتلاش پست کشور و همه فعالان این صنعت تبریک می‌گویم. امیدوارم با اتکا به سرمایه انسانی، نوآوری، فناوری و هم‌افزایی همه بازیگران این زیست‌بوم، بتوانیم ظرفیت‌های «یک شبکه پستی» را به «امکان‌هایی بی‌نهایت» برای مردم، کسب‌وکار‌ها و آینده اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل کنیم.

سید ستار هاشمی