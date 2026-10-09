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فرماندار شهرستان شهرضا در آیین رونمایی از سامانه اهدانش گفت: این سامانه برای جمع آوری کمکهای مردمی برای توسعه و تجهیز کتابخانههای کشور و اهدای کتاب و هر آنچه کتابخانهها نیاز دارند، طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فریبرز امیری افزود: در حال حاضر ۱۰ کتابخانه در شهرستان شهرضا فعالیت میکنند که همگی دارای بخش کودک هستند.
امیری بیان داشت: بخش کودک با بازیهای فکری، لوازم آموزشی و اسباب بازی تجهیز شده تا فضای کتابخانه برای کودکان جذاب باشد.
در حال حاضر ۱۰ کتابخانه با ۱۷۴ هزار و ۹۲۷ جلد کتاب و بیش از ۵ هزار نفر عضو فعال در شهرستان شهرضا فعالیت میکنند.