پوستر سامانه ملی اهدانش در شهرضا رونمایی شد

فرماندار شهرستان شهرضا در آیین رونمایی از سامانه اهدانش گفت: این سامانه برای جمع آوری کمک‌های مردمی برای توسعه و تجهیز کتابخانه‌های کشور و اهدای کتاب و هر آنچه کتابخانه‌ها نیاز دارند، طراحی شده است.