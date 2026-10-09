به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از تعیین تکلیف زمین‌ها راکد شهرک‌های صنعتی و خلع ید اراضی واگذارشده‌ای که متقاضیان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند خبرداد.

در بازدید مسئولان دستگاه‌های اجرایی از بخش‌های مختلف شهرک صنعتی سلمانشهر، محمدابراهیم تولایی بر شناسایی و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و تعیین تکلیف زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی استان تأکید کرد.

وی افزود:در راستای سیاست‌های استاندار مازندران برای رسیدگی به مسائل و مشکلات شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی بازدید‌های میدانی از شهرک‌های صنعتی استان در دستور کار قرار گرفته است.

محمد ابراهیم تولایی تاکید کرد: در این بازدید‌ها مشکلات واحد‌های تولیدی ظرفیت‌های توسعه‌ای و همچنین وضعیت اراضی واگذارشده بررسی می‌شود تا موانع فعالیت و توسعه بنگاه‌های اقتصادی برطرف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره به وجود زمین‌های واگذارشده‌ای که صاحبان آنها به تعهدات خود برای ایجاد واحد تولیدی عمل نکرده‌اند، گفت: این عرصه‌ها براساس ضوابط و تکالیف قانونی تعیین تکلیف خواهند شد.

وی افزود: برخی اراضی که در گذشته واگذار شده، اما متقاضیان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بر اساس قانون تعیین تکلیف و خلع ید خواهند شد تا به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت مناسب برخی واحد‌های تولیدی در شهرک صنعتی سلمانشهر گفت: برخی فعالان اقتصادی این شهرک، به‌ویژه در شرایط جنگ، خدمات و فعالیت‌های خوبی داشته‌اند و اکنون برای توسعه فعالیت‌های خود با محدودیت عرصه مواجه هستند.

تولایی افزود: با همکاری مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود برای تأمین امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز این واحد‌ها بررسی می‌شود تا زمینه توسعه فعالیت آنها فراهم شود.

معاون استاندار مازندران، شهرک صنعتی سلمانشهر را از شهرک‌های صنعتی مناسب استان دانست و گفت: با شناسایی دقیق مسائل و تدوین برنامه توسعه، تلاش می‌کنیم با حمایت و تمهیدات استانداری، بخشی از مشکلات این شهرک و واحد‌های مستقر در آن برطرف شود.