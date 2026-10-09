دستگیری ۴ نفر از عاملان نزاع و درگیری در زرندیه
فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه از دستگیری ۴ نفر از عاملان نزاع و درگیری در عملیات مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرهنگ محمدیزاد در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری در شهر مأمونیه، سریعاً مأموران کلانتری ۱۱ به محل مورد نظر عزیمت کردند و با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند ۴ نفر از عوامل درگیری را شناسایی و دستگیر کنند.
وی با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس برای ایجاد امنیت اجتماعی با تمام توان خود بهصورت شبانهروزی در تلاش است.