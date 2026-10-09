معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: بیش از ۲۱۰ کلاس درس با تجهیزات هوشمند، با اولویت مدارس محروم مجهز شده‌اند و این روند استمرار خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدمصطفی آذرکیش با اشاره به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای توسعه فناوری‌های نوین آموزشی گفت: در حال حاضر، توسعه آموزش هوش مصنوعی، توسعه فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی روز در آموزش، با اولویت مدارس کمتر برخوردار، عشایری و روستایی در حال اجراست.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات مدارس روستایی و عشایری افزود : افزایش اعتبارات برای مدارس عشایری و روستایی، ظرفیت بسیار خوبی را ایجاد کرده است. اولویت نخست در توزیع سرانه مدارس ما، متعلق به مدارس شبانه‌روزی است و به مدارس روستایی نیز توجه ویژه‌ای می‌شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار گفت : تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و جبران زمان ازدست‌رفته آموزش، یکی از برنامه‌های جدی ما در مدارس روستایی و عشایری است و تلاش ما بر این است که امسال این برنامه را توسعه دهیم؛ موضوعی که در برنامه سالانه معاونت آموزش متوسطه به‌صورت ویژه به آن پرداخته شده است.

آذرکیش با اشاره به توجه مسئولان ارشد دولت و وزارت آموزش و پرورش به موضوع عدالت آموزشی و تأکید بر ضرورت توسعه فرصت‌های برابر یادگیری برای دانش‌آموزان مناطق محروم، روستایی و عشایری گفت: افزایش پوشش تحصیلی، کاهش نرخ ترک تحصیل، توسعه هنرستان‌ها و مهارت‌آموزی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی، از جمله برنامه‌های آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت آموزش در این مناطق است.

وی با اشاره به تکالیف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در زمینه گسترش عدالت آموزشی افزود : قطعا بر اساس تکالیف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ما باید فرصت‌های برابر یادگیری را برای دانش‌آموزان عزیزمان در مناطق حاشیه‌نشین، روستایی و عشایری توسعه دهیم؛ این موضوع در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به گستردگی مدارس روستایی و عشایری در دوره‌های مختلف تحصیلی گفت : اگر به کد رشته‌های دوره متوسطه نگاه کنیم، از مجموع حدود ۲۸ هزار کد رشته در دوره متوسطه اول، بیش از ۷ هزار مورد از این مدارس مربوط به مناطق روستایی و عشایری با کد‌های مخصوص خود هستند. همچنین از حدود ۱۲ هزار مدرسه‌ای که در دوره متوسطه دوم نظری داریم، حدود ۳ هزار مدرسه و از حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مدرسه‌ای که تحت عنوان هنرستان شناخته می‌شوند، حدود هزار هنرستان مربوط به مناطق روستایی و عشایری است.

آذرکیش افزود : جمعیت صرفا عشایری حدود ۲۱۱ هزار نفر است که بخشی از آنها در دوره‌های متوسطه اول و دوم تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به نتایج امتحانات نهایی گفت: بر اساس اطلاعات مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش، ما امسال در کل کشور بیش از ۱.۱۵ نمره در میانگین امتحانات نهایی ارتقا داشته‌ایم. نکته جالب اینجاست که بیش از ۱.۳ نمره از این رشد مربوط به مدارس عادی دولتی بوده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت مدارس شبانه‌روزی در مناطق روستایی و عشایری افزود : مدارس روستایی، عشایری و شبانه‌روزی ما نیز از این روند بهره‌مند می‌شوند. بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ مدرسه شبانه‌روزی در دوره‌های متوسطه اول و دوم نظری داریم که عموما در مناطق روستایی و عشایری مستقر هستند.

آذرکیش با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار گفت : توجه به توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش در مناطق روستایی و عشایری و تقویت هویت ملی و دینی فرزندانمان، با اولویت مناطق محروم، روستایی و عشایری انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، در سال جاری برنامه‌های ویژه‌ای را برای افزایش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان، کاهش نرخ ترک تحصیل، افزایش تعداد هنرستان‌ها و توسعه مهارت‌آموزی در دستور کار قرار داده‌ایم. گزارش‌های مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های تهیه‌شده توسط وزارت آموزش و پرورش، ناظر بر بهبود شاخص‌ها در مناطق عشایری و روستایی ماست.