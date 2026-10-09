معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «سازمان تأمین اجتماعی، سازمان جنگل‌ها، سازمان امور اراضی، سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها» برای صدور سند‌های رسمی هنوز به سامانه سازمان ثبت متصل نشده‌اند.

سیدصادق سعادتیان به خبرگزاری صداوسیما، گفت: یکی از علت‌هایی که سرعت صدور سند‌های رسمی مالکیت زمین را کاهش می‌دهد، اتصال دستگاه‌های مختلف به سازمان ثبت است که باید در نقل و انتقال زمین و املاک اظهارنظر کنند.

وی افزود: اگرچه بعضی از دستگاه‌ها مانند تأمین اجتماعی به سازمان ثبت متصل شده‌اند، اما مردم از استعلام‌های برخط مرتبط با تأمین اجتماعی ناراضی هستند و سازمان ثبت مجبور است مراجعه‌کنندگان را به تأمین اجتماعی هدایت کند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای اجرای قانون حدنگار باید نظر سازمان جنگل‌ها و سازمان امور اراضی دریافت شود تا فرایند صادر شدن سند رسمی زمین‌ها و املاک دولتی به اجرا دربیاید. اما هنوز متصل نشده‌اند.

آقای سعادتیان افزود: وزارت کشور هم باید تلاش کند ارتباط الکترونیکی شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه با سازمان ثبت برقرار شود. بر اساس قانون، شهرداری‌ها برای صادر شدن شناسه یکتای آپارتمان‌ها و املاک باید اظهارنظر کنند. شناسه یکتا از فروش یک واحد به چند نفر جلوگیری می‌کند.