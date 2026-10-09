کارگاه آموزشی ایمنی و پویش نه به تصادفات با هدف ارتقای فرهنگ ترافیکی، بازآموزی قوانین و مقررات رانندگی و کاهش حوادث جاده‌ای در شهر خورزوق برخوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند اداره کل راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: هدف از این دوره، یادآوری و بازآموزی قوانین و مهارت‌هایی است که رانندگان در زمان دریافت گواهینامه فراگرفته‌اند؛ چراکه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نقش مستقیمی در حفظ جان رانندگان، سرنشینان و سایر کاربران جاده‌ای دارد.

احمد صفری با تأکید بر شعار نه به تصادفات افزود: برای پیشگیری از تصادفات، ابتدا باید عوامل مؤثر در وقوع آن را بشناسیم و برای رفع این عوامل اقدام کنیم که یکی از مهم‌ترین عوامل، خطای انسانی است و مواردی همچون سرعت غیرمجاز، بی‌احتیاطی و رفتار‌های پرخطر می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط جوی فصل پاییز و احتمال بارندگی، رگبار، لغزندگی معابر و کاهش دید گفت: رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت کرده و در شرایط نامساعد جوی، سرعت خود را نسبت به شرایط عادی کاهش دهند.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند اداره کل راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای استان اصفهان سلامت و ایمنی وسیله نقلیه را از عوامل مهم دیگر در پیشگیری از تصادفات نام برد افزود: و خودرو‌ها باید به‌صورت مستمر مورد بازبینی و معاینه فنی قرار گیرند و مواردی همچون وضعیت لاستیک‌ها، سیستم ترمز و سایر بخش‌های ایمنی خودرو به‌طور منظم بررسی و در صورت نیاز تعمیر شوند.

در ادامه رئیس اداره عملیات پلیس راه استان اصفهان گفت: این دوره‌ها با هدف افزایش توجه و هوشیاری رانندگان و جلوگیری از روزمرگی در رانندگی برگزار شد تا رانندگان با رعایت قوانین و مقررات، مسیر خود را با آرامش و ایمنی بیشتری طی کنند.

سرهنگ فریبرز عسکری با تأکید بر ضرورت استفاده از کمربند ایمنی افزود: رانندگان باید پیش از حرکت کمربند ایمنی خود را ببندند و سرنشینان نیز ملزم به استفاده از کمربند ایمنی باشند

وی استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، عجله و شتاب، حرکات مخاطره‌آمیز، سبقت‌های غیرایمن و سرعت غیرمجاز را از عوامل مهم در تصادفات نام برد و گفت: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ آرامش و توجه کامل به مسیر، از مهم‌ترین اصول رانندگی ایمن است و رانندگان باید همواره به خاطر داشته باشند که پشت فرمان، مسئول حفظ جان خود و دیگران هستند.

در این کارگاه از تعدادی از رانندگان سرویس مدارس و رانندگان ایمن تجلیل شد.