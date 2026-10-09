به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات شنا، گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با حضور ۴۰ نفر از شناگران کیش برگزار شد.

مسابقات در چهار رده سنی ۸ تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۱۷ سال برگزار و شناگران به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان این رقابت‌ها، یاسین ابوالحسنی، یوسف غریبی و رادین عباسفرد در رده سنی ۸ تا ۱۰ سال،ماهان محبی، شایان شریفی وامیرحسین ابوالحسنی در رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال، امیرمحمد محمدی، علیرضا رحیمی و ایلیا باسکیان‌اُف در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال و امیرمهدی اصدق‌پور، امیرسالار معصوم و الشن مرادی در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

مسابقات شنا با هدف توسعه ورزش همگانی، ایجاد نشاط و افزایش انگیزه در بین کودکان و نوجوانان، گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد.