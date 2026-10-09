به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به بررسی آخرین نقشه‌ها، طی امروز و فردا آسمان استان در برخی ساعات ابری خواهد بود و با توجه به وجود شرایط ناپایدار، احتمال بارش‌های پراکنده و رعد و برق‌های نقطه‌ای در برخی از نقاط استان به‌ویژه نواحی شمالی و شرقی وجود دارد.

وی افزود: دمای هوا تا روز یکشنبه تغییرات قابل‌توجهی ندارد، اما از روز دوشنبه تا پایان هفته احتمال افزایش نسبی حدود دو درجه‌ای وجود خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، آسمان استان طی امروز و فردا در برخی ساعات ابری پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و رعد و برق‌های نقطه‌ای در نواحی شمالی و شرقی وجود دارد. همچنین دمای هوا تا روز یکشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روز دوشنبه تا پایان هفته حدود دو درجه افزایش می‌یابد.