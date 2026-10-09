خدمات حوزه کار و تعاون خراسان رضوی با هدف کاهش هزینه‌های مراجعان، حذف واسطه‌ها و جلوگیری از سردرگمی کارگران و کارفرمایان به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی ارائه بیش از ۵۰ نوع خدمت تخصصی به جامعه بزرگ کارگری، کارفرمایی، تعاونی‌ها و جویندگان کار است و با توجه به محدودیت منابع انسانی و مالی، انجام این حجم از خدمات به‌صورت سنتی هزینه‌های سنگین اداری و در مواردی نارضایتی مراجعان را به همراه داشته است.

سروری بهره‌گیری از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت را راهکاری کلیدی برای برون‌رفت از این چالش دانست و گفت: با توجه به تجربیات موفق سایر دستگاه‌ها و رضایت عمومی از این روند، تجمیع خدمات این وزارتخانه در بستر دفاتر پیشخوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: پراکندگی و عدم تمرکز در ارائه خدمات، مراجعان را ناچار به مراجعه به کافی‌نت‌های غیررسمی می‌کند که علاوه بر دریافت هزینه‌های غیرمنطقی، زمینه مداخله دلالان را فراهم می‌سازد.

سروری تأکید کرد: توسعه دولت الکترونیک و تجمیع خدمات در یک مرجع رسمی نظیر دفاتر پیشخوان، ضمن ایجاد شفافیت در تعرفه‌ها، از سردرگمی مراجعان جلوگیری کرده و ارتباط مستقیم و امن مردم با دستگاه‌های اجرایی را تضمین می‌کند.

وی افزود: نخستین مرکز خدمات تجمیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفتر پیشخوان خدمات دولت گلبهار برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی شد و این اداره کل آماده واگذاری خدمات به سایر دفاتر پیشخوان است.