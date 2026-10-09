به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تکمیل و ارسال پرونده ۵۵ کاندیدای برتر استان برای شرکت در چهلمین دوره انتخاب برگزیدگان ملی بخش کشاورزی خبر داد.

مهدی خلیلی گفت: در راستای سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر قدردانی از تلاش‌های بهره‌برداران و شناسایی الگو‌های موفق تولید، فرآیند شناسایی و ارزیابی کاندیدا‌های نمونه استان برای حضور در چهلمین دوره رقابت‌های ملی انتخاب برگزیدگان بخش کشاورزی به پایان رسید.

وی افزود: پس از ارزیابی دقیق شاخص‌های تخصصی، فنی و عملکردی و همچنین تأیید نهایی کارگروه‌های استانی، پرونده ۵۵ نفر از کشاورزان، تولیدکنندگان و بهره‌برداران برتر مازندران در رشته‌های مختلف، جهت رقابت در رده ملی، ارسال شد.

سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر اهمیت این فرآیند تأکید کرد: هدف اصلی این رقابت‌ها، علاوه بر قدردانی از زحمات جهادگران عرصه تولید، شناسایی فعالان موفق و پیشرو و بهره‌گیری از تجربیات و دانش بومی آنان برای الگوسازی و ترویج شیوه‌های نوین کشاورزی در سراسر استان است.

خلیلی گفت: مازندران به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد کشاورزی و بهره‌برداران دانشمند و کوشا، همواره جایگاه ویژه‌ای در میان برگزیدگان ملی داشته است.