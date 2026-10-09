به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو در یکی از شهر‌های بزرگ استان خبر داد و گفت: این متهم به ۲۸ فقره سرقت خودرو اعتراف کرده است.

سرهنگ سامع خورشاد افزود: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت خودرو در یکی از شهر‌های بزرگ مازندران، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی متهم شدند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی سارق، وی را در حالی که با یک دستگاه خودروی سرقتی در حال تردد و فرار بود، تعقیب قرار کردند که متهم پس از رها کردن خودرو تلاش کرد با پای پیاده از محل متواری شود.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: مأموران پس از تعقیب متهم و با توجه به شرایط موجود، با شلیک گلوله وی را از ناحیه پا زمین‌گیر کرده و دستگیر کردند.

خورشاد با اشاره به ادامه تحقیقات از متهم تأکید کرد: در بازرسی‌های انجام شده، دو دستگاه خودروی سرقتی کشف شد و متهم در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب ۲۸ فقره سرقت خودرو اعتراف کرد.

وی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است و تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.