فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری یک سوداگر مرگ و کشف ۳۷ کیلوگرم تریاک به همراه یک قبضه سلاح جنگی در عملیات منسجم و ضربتی مأموران انتظامی شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی‌فر در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجرد با اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر از استان‌های شرقی کشور به شهرستان بروجرد توسط یکی از سوداگران مرگ جهت توزیع در این شهرستان مطلع، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بروجرد با اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از اقدامات پلیسی ، مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، طی یک عملیات منسجم و ضربتی وارد مخفیگاه این سوداگر مرگ شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به دستگیری متهم در این عملیات، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه وی مقدار ۳۷ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک به همراه یک قبضه سلاح جنگی کلاش و یک تیغه خشاب کشف شد.

سردار هاشمی‌فر با بیان اینکه متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است، به سوداگران مرگ هشدار داد: هیچ نقطه امنی در سطح استان برای مجرمان وجود نخواهد داشت و پلیس با اقتدار و اشراف کامل، سایه قانون را همواره بر سر کسانی که بخواهند امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیندازند، نگه خواهد داشت.