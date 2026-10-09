به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از مرمت و بازسازی ۵۴۳ سردهانه سنتی انتقال آب کشاورزی در ۲۰ شهرستان استان در امسال خبر داد.

حیدر داوودیان با اشاره به برنامه‌های اجرا شده برای تقویت زیرساخت‌های سنتی انتقال آب در مازندران گفت: مرمت سردهانه‌ها تاثیر مهمی در کنترل مصرف منابع آب و کنترل سیلاب دارد که در استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: این طرح در ۲۰ شهرستان مازندران اجرا شده و شهرستان بابل با مرمت ۸۰ سردهانه، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است و پس از آن، شهرستان ساری با ۷۰ سردهانه در رتبه بعدی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران ادامه داد: در شهرستان تنکابن نیز ۴۰ سردهانه سنتی مرمت و بازسازی شد و در شهرستان‌های میاندورود، قائمشهر، محمودآباد و نور نیز در هر شهرستان ۳۰ سردهانه در طرح مرمت قرار گرفت.

داوودیان با بیان اینکه سردهانه‌های سنتی از عناصر مهم در سامانه‌های محلی انتقال و هدایت آب هستند، گفت: آسیب‌دیدگی این سازه‌ها می‌تواند موجب اختلال در انتقال آب به اراضی پایین‌دست و کاهش بهره‌وری شبکه‌های سنتی آبرسانی شود.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در افزایش آبدهی رودخانه‌ها افزود: استحکام و پایداری سردهانه‌ها به‌ویژه در دوره‌های بارندگی و افزایش جریان رودخانه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و سازه‌های بازسازی‌شده می‌توانند نقش مؤثرتری در هدایت و توزیع آب در مسیر‌های مورد نیاز داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران تأکید کرد: مرمت سردهانه‌ها، بخشی از فرایند صیانت از این تأسیسات است و استمرار بهره‌برداری مطلوب از آنها نیازمند مراقبت و نگهداری مستمر است.

مازندران به دلیل برخورداری از شبکه گسترده رودخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی، بخش قابل توجهی از نیاز آبی زمین‌های خود را از سامانه‌های انتقال آب و تأسیسات محلی تأمین می‌کند و نگهداری از این زیرساخت‌ها نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های کشاورزی استان دارد.