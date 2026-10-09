در پی گشت و کنترل مستمر و پایش مناطق و زیستگاه‌های شهرستان سملقان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست موفق به شناسایی و دستگیری تعدادی از صیادان غیرمجاز پرندگان شکاری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این افراد با هدف زنده‌گیری و صید غیرقانونی پرندگان شکاری در منطقه فعالیت داشتند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع محیط‌بانان شناسایی و دستگیر شدند.

از متخلفان، تعداد ۳ قطعه پرنده قمری و ادوات و تجهیزات مورد استفاده برای زنده‌گیری پرندگان شکاری کشف و ضبط شد.

متخلفان پس از تنظیم صورتجلسه تخلف و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سملقان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان، اظهار داشت: زنده‌گیری و قاچاق پرندگان شکاری، علاوه بر تهدید مستقیم تنوع زیستی، موجب آسیب جدی به جمعیت گونه‌های ارزشمند حیات وحش می‌شود و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.