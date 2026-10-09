سرهنگ مجید ساکی، جانشین پلیس‌راه استان یزد از وقوع یک فقره تصادف جاده‌ای در محور اختصاصی «چادرملو به ساغند» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ ساکی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۰۷:۲۵ صبح امروز مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۷، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در محور اختصاصی چادرملو به ساغند به دلیل خروج از جاده دچار حادثه شد.

وی با اشاره به اینکه این اتوبوس ۱۶ سرنشین داشته است، افزود: در پی این حادثه ۸ نفر دچار جراحت شدند که با حضور نیرو‌های امدادی، اقدامات درمانی اولیه صورت گرفت؛ از این تعداد ۶ نفر پس از درمان سرپایی از مراکز درمانی ترخیص شده و روند رسیدگی به وضعیت سایر مصدومان در حال انجام است.

جانشین پلیس‌راه استان یزد در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان، علت اصلی این واقعه را «عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده اتوبوس» اعلام کرد.