به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های این استان در حوزه تولید تخم‌مرغ گفت: سالانه بیش از چهار هزار و ۷۰۰ تن تخم‌مرغ در واحد‌های صنعتی تولید می‌شود.

حسین نگهدار با بیان اینکه تخم‌مرغ یکی از منابع مهم تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه است افزود: توسعه پایدار این صنعت می‌تواند نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی و تأمین نیاز بازار داشته باشد.

وی افزود: مازندران با تولید سالانه بیش از چهار هزار و ۷۰۰ تن تخم‌مرغ، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز مصرفی استان، ظرفیت ارسال محصول به بازار استان‌های همجوار را نیز دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان، مدیریت مصرف نهاده‌ها و کاهش هزینه‌های تمام‌شده را از ضرورت‌های این صنعت دانست و گفت: برای افزایش بهره‌وری و حفظ توان تولیدکنندگان، رفع موانع موجود و تقویت تعامل میان دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی ضروری است.

وی با تأکید بر اهمیت صنعت تخم‌مرغ در اقتصاد روستایی بیان کرد: رونق این بخش علاوه بر تأمین یک محصول غذایی با ارزش، در ایجاد اشتغال و پایداری درآمد خانوار‌های فعال در بخش کشاورزی و دام و طیور نیز اثرگذار است.