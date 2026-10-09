فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی با حضور در مسجد سیدالشهدا خوی ضمن چهره به چهره با مردم به مسائل و مشکلات مراجعان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور در مسجد سیدالشهدا شهرستان خوی، ضمن دیدار با نمازگزاران و کسبه منطقه، به مطالبات و مشکلات مطرح شده از سوی آنان رسیدگی کرد.

سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌غربی به همراه جمعی از معاونان و رئیس پلیس شهرستان خوی، در ادامه برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در مسجد سیدالشهدا این شهر حضور یافت.

در این دیدار که با استقبال نمازگزاران، کسبه و اهالی بازار همراه بود، فرمانده انتظامی استان ضمن تأکید بر لزوم تقویت پیوند میان پلیس و مردم، هدف از این حضور را بررسی میدانی مسائل انتظامی و امنیتی و شنیدن دغدغه‌های بی‌واسطه شهروندان عنوان کرد.