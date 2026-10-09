دوچرخه‌سواران ترکیه ای، برای ابراز همدردی با ملت ایران و خانواده دانش آموزان شهید میناب، از مرز رازی خوی وارد کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول، ۲۵ دوچرخه‌سوار از کشور ترکیه به مدیریت «جنگیز یارگیچ» برای ابراز همدردی با ملت ایران و خانواده شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه از شهر دیاربکر در جنوب شرق ترکیه به سمت ایران حرکت کردنده اند.

کاروان دوچرخه‌سواری «مقاومت شهدای میناب؛ از دیاربکر تا تهران، رکاب‌های آزادی» با حضور ۲۵ دوچرخه‌سوار به همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول و با مشارکت و هماهنگی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، استانداری‌های استان‌های واقع در مسیر حرکت کاروان و فدراسیون دوچرخه‌سواری جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مجموعه Bisiklet İnisiyatifi ابتکار دوچرخه‌سواری به مدیریت «جنگیز یارگیچ» برگزار می‌شود.

حرکت کاروان از شهر دیاربکر در جنوب شرق ترکیه از روز جمعه ۱۰ مهرماه آغاز شده است و اعضای آن پس از عبور از شهر‌های تعیین‌شده در خاک ترکیه، از طریق گذرگاه مرزی کاپی‌کوی -رازی خوی وارد جمهوری اسلامی ایران شدند.

مرحله دوم حرکت کاروان در خاک ایران از گذرگاه مرزی رازی آغاز می‌شود و دوچرخه‌سواران پس از عبور از شهر‌های مختلف، در نهایت به شهرستان تهران خواهند رسید.

مسیر کاروان در ایران بر اساس برنامه اعلام‌شده، از گذرگاه مرزی رازی آغاز شده و به ترتیب از شهر‌های خوی، تبریز، زنجان، قزوین، عبور کرده و در نهایت به تهران منتهی خواهد شد.

در بخش ایرانی مسیر، با هماهنگی‌های انجام‌شده، دوچرخه‌سواران ایرانی و گروه‌های دوچرخه‌سواری محلی نیز در برخی از مراحل به کاروان خواهند پیوست و اعضای آن را همراهی خواهند کرد.

همچنین، هماهنگی‌های لازم با فدراسیون دوچرخه‌سواری جمهوری اسلامی ایران و استانداری‌های استان‌های واقع در مسیر، به‌منظور تسهیل تردد، استقبال و پشتیبانی از اجرای برنامه صورت گرفته است.

هدف اصلی از اجرای این برنامه، ابراز همبستگی و همدلی با مردم ایران، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب در جریان جنگ رمضان و انتقال پیام صلح، دوستی و همبستگی میان مردم ایران و ترکیه عنوان شده است.

یکی از بخش‌های نمادین این حرکت، حمل کیف‌های مدرسه کودکان در پشت دوچرخه‌های اعضای کاروان است. کودکان ترکیه در این کیف‌ها نامه‌ها، نقاشی‌ها، شعرها، اسباب‌بازی‌ها و پیام‌های همبستگی خود را برای کودکان ایران قرار خواهند داد تا این پیام‌ها در طول مسیر به کودکان شهر‌های مختلف ایران منتقل شود.

شماری از کودکان مبتلا به سرطان خون که در بیمارستان‌های ترکیه تحت درمان هستند، نقاشی‌هایی را برای کودکان مناطق جنگ‌زده تهیه کرده‌اند که از طریق این کاروان به ایران ارسال خواهد شد.

افزون بر این، داوطلبان یک انجمن حمایت از کودکان در ترکیه نیز هزاران قطعه اسباب‌بازی را برای اهداء به کودکان شهر‌های مسیر و به‌ویژه کودکان میناب در اختیار کاروان قرار داده‌اند.

در طول مسیر ایران، با هماهنگی استانداری‌های استان‌های واقع در مسیر، از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر‌های مقصد برای استقبال و همراهی با کاروان استفاده خواهد شد. همچنین برنامه‌هایی برای حضور و همراهی دوچرخه‌سواران ایرانی در برخی از مراحل مسیر پیش‌بینی شده است.

اعضای کاروان پس از طی مسیر و ورود به شهرستان میناب، در برنامه پایانی حضور خواهند یافت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه «شجره طیبه»، با خانواده‌های کودکانی که در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند، دیدار خواهند کرد.

بخشی از نامه‌ها، نقاشی‌ها، اسباب‌بازی‌ها و هدایای جمع‌آوری‌شده نیز در جریان این حرکت، به کودکان شهر‌های مسیر و به‌ویژه کودکان میناب اهدا خواهد شد.