کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: تا ظهر امروز در مناطق دریایی افزایش سرعت باد جنوب شرقی و بعدازظهر در ارتفاعات استان ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری، صبح در برخی سواحل و جزایر، مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در برخی از نقاط استان که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری و دریا تا ظهر با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بیشینه سرعت باد در حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید و توصیه می‌شود شناور‌های سبک بویژه شناور‌های سبک صیادی و قایق‌های تفریحی از تردد خودداری و از بعدازظهر امروز جمعه شرایط برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد شد و در روز‌های شنبه و یکشنبه مه صبحگاهی پدیده غالب مناطق دریایی استان خواهد بود که در برخی از نقاط سبب کاهش موقتی دید افقی خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: امروز در برخی از نقاط استان کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است و روند کاهشی دما در روز‌های ابتدایی هفته آینده نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.