به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، اردلان محمد پور افزود: این امواج ناپایدار جوی که تا اواخر وقت امشب در بعضی از ساعات و برخی از مناطق ادامه دارد، فعالیت خود را با افزایش ابر و بارش‌های رگباری توأم با رعد و برق نشان خواهد داد.

وی تصریح کرد: دراین مدت تند باد لحظه‌ای هم دور از انتظار نیست.

رئیس اداره هواشناسی مهاباد اظهارداشت: شهرستان پیرانشهر با ۶ میلیمتر و مهاباد با ۴ میلیمتر بیشترین میزان بارش‌ها را داشته‌اند.

محمد پور اضافه کرد: دیروز نقده با ۲۷ درجه بالای صفرگرمترین شهراستان و چالدران امروز با حداقل دمای ۵ درجه بالای صفر سردترین شهراستان بود.