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رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: فعالیت امواج ناپایدار جوی تا اواخر وقت امشب در این شهرستان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، اردلان محمد پور افزود: این امواج ناپایدار جوی که تا اواخر وقت امشب در بعضی از ساعات و برخی از مناطق ادامه دارد، فعالیت خود را با افزایش ابر و بارشهای رگباری توأم با رعد و برق نشان خواهد داد.
وی تصریح کرد: دراین مدت تند باد لحظهای هم دور از انتظار نیست.
رئیس اداره هواشناسی مهاباد اظهارداشت: شهرستان پیرانشهر با ۶ میلیمتر و مهاباد با ۴ میلیمتر بیشترین میزان بارشها را داشتهاند.
محمد پور اضافه کرد: دیروز نقده با ۲۷ درجه بالای صفرگرمترین شهراستان و چالدران امروز با حداقل دمای ۵ درجه بالای صفر سردترین شهراستان بود.