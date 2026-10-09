سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان گفت: از مجموع ۳۲۰ طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی استان، ۱۸۷ طرح طی دو سال گذشته تکمیل و تحویل شده و مابقی طرح ها با میانگین پیشرفت ۷۶ درصد در حال اجرا هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احسان کرم‌زاده در جلسه بررسی روند اجرایی طرح های نهضت عدالت در فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: این جلسه، سومین جلسه در دو ماه اخیر است که با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌های آموزشی استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت طرح های نهضت عدالت در فضاهای آموزشی لرستان افزود: در مجموع ۳۲۰ طرح در این حوزه در دستور کار استان قرار دارد که طی دو سال گذشته ۱۸۷ طرح تکمیل و تحویل شده و سایر طرح ها نیز با میانگین پیشرفت فیزیکی حدود ۷۶ درصد در حال اجرا هستند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه استان در اجرای طرح های نهضت عدالت آموزشی جزو ۱۰ استان برتر کشور است، عنوان کرد: در زمینه جمع‌آوری و جایگزینی مدارس کانکسی نیز طی دو سال اخیر ۱۷۰ مدرسه کانکسی تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

کرم‌زاده ادامه داد: تعیین تکلیف مدارس سنگی و سایر پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود و تأکید شد این طرح ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و برای بهره‌برداری دانش‌آموزان در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان تصریح کرد: هدف ما این است که از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، مؤسسات، بنیادهای خیریه، خیرین و همچنین ظرفیت مولدسازی برای پیشبرد اهداف توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استفاده کنیم.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: تأمین فضاهای آموزشی امن و ایمن برای دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان کشور، یکی از اولویت‌های استان است و تلاش می‌کنیم طرح های باقی‌مانده در کمترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

کرم‌زاده ابراز امیدواری کرد روند تکمیل طرح های نهضت عدالت در فضاهای آموزشی استان با همین جدیت ادامه داشته باشد و در کوتاه‌ترین زمان شاهد افتتاح و بهره‌برداری از طرح های باقی‌مانده باشیم.