به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پرونده فوت مادران باردار در بیمارستان کوثر ایلام که اواسط تیرماه گذشته رخ داد، به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حوزه سلامت استان تبدیل شد. بررسی این پرونده از ابتدا بر مدارک پزشکی، نحوه ارائه خدمات درمانی و تعیین علت فوت متمرکز بود.

با ورود دستگاه قضایی و ارجاع موضوع به مراجع کارشناسی، عملکرد تیم درمان و شرایط بالینی بیماران بررسی شد. بر اساس اعلام دادستان ایلام، نظریه پزشکی قانونی تکمیل شده و میزان کوتاهی افراد مرتبط در آن مشخص است.

«عبدالوهاب بخشنده» درباره جزئیات این نظریه اظهار کرد: میزان کوتاهی پزشک معالج ۱۷ درصد، متخصص بیهوشی ۹ درصد، متخصص قلب ۸ درصد و پرستار ۷ درصد تعیین شده است.

وی افزود: بخشی از موضوع به شرایط این دو بیمار به‌عنوان بیمار پرخطر مربوط بوده که در نظریه پزشکی قانونی مورد توجه قرار گرفته است.

دادستان ایلام تأکید کرد که با احراز قصور در نظریه پزشکی قانونی، افراد مرتبط برای طی مراحل قانونی احضار خواهند شد.