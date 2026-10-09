کوهستان پارک شیرکوه در شیروان امروز میزبان جشنواره ملی سیب بود؛ جشنواره‌ای که هم فرآورده‌های سیب در آن عرضه شد و هم روش‌های علمی کشت و کار آموزش داده شد.

سیب‌های رنگارنگ و خوش طعم، محصول شاخص باغ‌های شیروان

سیب‌های رنگارنگ و خوش طعم، محصول شاخص باغ‌های شیروان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی در جشنواره سیب شهرستان شیروان با اشاره به اینکه جشنواره سیب شهرستان شیروان به عنوان اولین رویداد در حوزه سیب در خراسان شمالی است، گفت: شهرستان شیروان یکی از شهرستان‌های دارای ظرفیت بالا در استان خراسان شمالی است.

هادی رجائی نیا سطح زیر کشت محصولات باغی سیب را در استان حدود پنج هزار هکتار اعلام کرد و افزود: از این میزان سطح زیر کشت در استان، در شهرستان شیروان حدود دو هزار و ۹۸۶ هکتار سطح زیر کشت سیب قرار دارد.

رجایی نیا عملکرد استفاده از اقدام‌ها و برنامه‌های دانش بنیان و فناورانه در استان را با سرعت بسیار بالایی مطرح کرد و گفت: ظرفیت یرتودهی در شیروان یک ظرفیت بسیار خوبی برای استان است.

نماینده مردم شهرستان شیروان در مجلس شورای اسلامی هم در این جشنواره گفت: پرتودهی محصولات کشاورزی در کشور باید ترویج شود.

عباس قدرتی زوارم افزود: پرتودهی یک کار بسیار بزرگی است و باید به لحاظ ماندگاری هر محصول وارداتی به کشور، آن محصول پرتودهی شود.

وی با اشاره به وجود دستگاه پرتو دهی در شهرستان شیروان افزود: وجود این دستگاه باعث شده که خراسان شمالی به عنوان یکی از پنج استان هسته‌ای کشور در این حوزه مطرح باشد.