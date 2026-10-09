هم‌زمان با افزایش اعتراض‌ها علیه حضور و فعالیت برخی صهیونیست ها در تایلند از سه ساختمان مرتبط با اتباع رژیم صهیونیستی و فعالیت‌های تجاری آنان در بانکوک بازرسی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این عملیات با مشارکت چند نهاد دولتی از جمله اداره تحقیقات ویژه اداره درآمد، اداره اراضی و دفتر مبارزه با پول‌شویی انجام شد.

پولاپی سووانچوی معاون وزیر کشور تایلند گفت: این بازرسی‌ها در ادامه تحقیقاتی انجام شده است که پیش‌تر در استان‌های پوکت و چاچوئنگسائو آغاز شده بود.

این بازرسی‌ها در شرایطی انجام می‌شود که طی ماه‌های اخیر، اعتراض‌ها علیه حضور و فعالیت برخی اسرائیلی‌ها در تایلند به ویژه در بانکوک و جزیره پوکت افزایش یافته است و معترضان علاوه بر مخالفت با جنگ اسرائیل در غزه نگرانی‌هایی درباره رعایت قوانین محلی، فعالیت‌های اقتصادی اتباع خارجی و احتمال تخلف در زمینه مالکیت زمین مطرح کرده‌اند.