به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار بابل گفت: با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بابل نخستین شهر ایران با پوشش کامل و یکپارچه نسل پنجم تلفن همراه (۵ G) معرفی شد.

مصطفی میرتبار افزود: پوشش یکپارچه ۵ G همچنین ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین فراهم می‌کند که توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند، گسترش خدمات دیجیتال، افزایش ظرفیت اتصال هم‌زمان کاربران و تجهیزات و فراهم شدن بستر مناسب‌تر برای فعالیت کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان از جمله آنهااست.

وی با بیان اینکه تحقق پوشش کامل ۵ G، بابل در مسیر تبدیل شدن به شهری هوشمندتر خواهد شد گفت: انتظار می‌رود توسعه این زیرساخت، زمینه‌ساز ارائه خدمات نوین و شکل‌گیری فرصت‌های تازه در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال باشد.

اینترنت نسل ۵ یک فناوری جدید شبکه‌ای است که سرعت و قطع ارتباط کمتری نسبت به نسل ۴ دارد. میانگین سرعت در اینترنت G ۵، ۱ گیگابایت بر ثانیه است. اینترنت نسل ۵، تقریباً ۲۰ برابر سریع‌تر از نسل ۴ عمل می‌کند. این یعنی دانلود یک فیلم بلند با کیفیت HD در اینترنت نسل ۴، ۱۰ دقیقه زمان می‌برد، اما این زمان برای اینترنت نسل ۵ فقط ۱ ثانیه است.

اینترنت‌های G ۵ می‌تواند برای کاربران عادی اینترنت، مزایایی مثل برقراری آسان تماس تصویری یا سرعت بالاتر در بازی‌های برخط را به همراه داشته باشد.

اما مزیت اینترنت G ۵ فقط برای کاربران عادی نیست. این نسل از اینترنت در صنایع هم کاربرد بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال کارخانه‌داران می‌توانند از این اینترنت برای کنترل ربات‌های خود بهره ببرند.