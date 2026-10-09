دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: جامعه علمی کشور به الگو‌هایی همچون شهید نصیرزاده نیاز دارد؛ افرادی که علم را در مسیر حل مسائل کشور و خدمت به مردم به کار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در منزل خانواده شهید نصیرزاده با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

خسروپناه در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان، تکریم خانواده شهدا را وظیفه‌ای مهم و ارزشمند دانست و اظهار کرد: شهدا با فداکاری و ازخودگذشتگی خود، سرمایه‌های ارزشمندی برای کشور و جامعه اسلامی به یادگار گذاشته‌اند و پاسداشت نام و راه آنان باید در عمل دنبال شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ویژگی‌های علمی و اخلاقی شهید نصیرزاده، از وی به عنوان دانشمندی برتر، پاک‌دست و عمل‌گرا یاد کرد و گفت: آنچه شخصیت شهید نصیرزاده را برجسته می‌کند، در کنار توانمندی علمی، تعهد، پاک‌دستی و روحیه جهادی اوست.

وی افزود: جامعه علمی کشور به چنین الگو‌هایی نیاز دارد؛ افرادی که علم را در مسیر حل مسائل کشور و خدمت به مردم به کار می‌گیرند و در کنار دانش و تخصص، از اخلاق و مسئولیت‌پذیری برخوردارند.

خسروپناه همچنین بر ضرورت معرفی ابعاد مختلف شخصیتی و علمی شهدا به نسل جوان تأکید کرد و گفت: انتقال میراث علمی، اخلاقی و جهادی شهدا به نسل‌های آینده، بخشی از مسئولیت فرهنگی جامعه است.

در ادامه این دیدار، خانواده شهید نصیرزاده نیز به بیان خاطرات و ویژگی‌های اخلاقی و علمی این شهید پرداختند.

در پایان، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با قدردانی از صبر و همراهی خانواده شهید نصیرزاده، بر تداوم ارتباط با خانواده‌های شهدا و پاسداشت جایگاه آنان تأکید کرد.