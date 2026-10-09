وزارت ورزش و جوانان نایب‌قهرمانی تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان کشورمان در رقابت‌های آسیا ـ اقیانوسیه مالزی را تبریک گفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، وزارت ورزش و جوانان نایب‌قهرمانی تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران در رقابت‌های آسیا ـ اقیانوسیه مالزی و کسب ۱۲ مدال را به ملی‌پوشان و فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کسب پنج مدال طلا، سه نقره و چهار برنز و ایستادن بر سکوی نایب‌قهرمانی مسابقات دوومیدانی ناشنوایان آسیا ـ اقیانوسیه، حاصل تلاش و آمادگی ملی‌پوشانی است که در این عرصه‌ی رقابتی، توانمندی خود را در میدان آسیایی به نمایش گذاشتند.

با تبریک این نتیجه به ورزشکاران، کادر فنی و مسئولان فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، از تلاش مجموعه‌ای که زمینه حضور و رقابت تیم ملی را فراهم کرد، قدردانی می‌کنیم.

برای ملی‌پوشان دوومیدانی ناشنوایان، کادر فنی و خانواده فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در ادامه مسیر و رویداد‌های بین‌المللی پیش‌رو، آرزوی موفقیت داریم.