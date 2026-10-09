وزیر نیرو در ادامه برنامه‌هایش در سفر به کابل در نشست با تاجران و بازرگانان ایران و افغانستان به ارزش و جایگاه تجارت میان این دو کشور اشاره کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ علی آبادی در ادامه به دیدار وزیر مالیه افغانستان رفت و از آمادگی ایران برای انتقال تجربیات و فناوری‌های ایرانی به ویژه در صنعت برق گفت.

دیدار با رئیس عمومی شرکت‌های دولتی افغانستان که ۴۴ شرکت این کشور را مدیریت می‌کند از دیگر برنامه‌های علی آبادی در سفر به کابل بود.

وزیر نیرو ضمن این دیدار به پدیده النینو اشاره کرد و بر آمادگی دو کشور در مواجهه با خطر‌های این پدیده تاکید کرد.

وزیر نیرو در مجموع سفر دو روزه‌اش به کابل را پرستاورد خواند و قول داد برخی مشکلات در روابط دو کشور از جمله حمل و نقل را که به حوزه کاری دیگر وزیران ارتباط دارد منتقل کند.