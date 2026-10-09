به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران با بین اینکه امروز جمعه، آسمان استان صاف تا نیمه ابری است گفت: از عصر امروز تا ظهر فردا شنبه با افزایش ابر، شرایط برای رگبار‌های پراکنده و رعد و برق همراه با وزش باد فراهم می‌شود.

فرجی افزود: از ظهر شنبه همراه با افزایش ناپایداری ها، ورود سامانه بارشی به نسبت پرباران را شاهد خواهیم بود و برای گذر عصر شنبه تا پیش از ظهر یکشنبه هشدار سطح نارنجی صادر شده است که بارش‌ها ممکن است سبب افزایش روان‌آب و احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال وقوع صاعقه و کاهش دید به‌ویژه در مناطق مرتفع و احتمال خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و بخش‌هایی از حوزه کشاورزی شود.

هواشناسی مازندران توصیه کرد: از توقف، اسکان و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و هنگام تردد در جاده‌ها، به‌ویژه محور‌های کوهستانی و مناطق مرتفع، احتیاط لازم صورت گیرد.

همچنین از فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در شرایط ناپایدار جوی و حضور در فضای باز، مناطق مرتفع و مجاورت سازه‌ها و درختان بلند هنگام وقوع رعدوبرق پرهیز شود.

استحکام و ایمن‌سازی سازه‌های کم‌مقاوم، تابلو‌ها و تجهیزات مستعد آسیب و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای حفاظت از محصولات و تأسیسات کشاورزی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

به گفته فرجی، پیش از ظهر یکشنبه این سامانه بارشی به تدریج از استان خارج می‌شود و کاهش ناپایداری‌ها را انتظار داریم.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: دوشنبه جو استان پایدار همراه با آسمانی صاف و افزایش دما خواهد بود.

دریا هم امروز مرج کوتاه دارد، اما از عصر فردا مواج می‌شود که هشدار سطح زرد هواشناسی برای وضعیت دریای مازندران صادر شده است.

همچنین اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ درجه سانتیگراد بود که جویبار با ۳۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و بلده با ۶ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران بودند.